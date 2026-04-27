Người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng
(Dân trí) - Nghĩ rằng mình bị mất cắp 2 chỉ vàng cùng 17,5 triệu đồng, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị đã trình báo công an. Tuy nhiên, sau khi làm rõ, công an xác định người này quên nơi cất giữ tài sản.
Ngày 27/4, Công an xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hỗ trợ một người phụ nữ tìm lại tài sản.
Trước đó, Công an xã Trung Thuần nhận được trình báo của bà L.T.Đ. (SN 1950, trú tại xóm 4, thôn Vân Tiền, xã Trung Thuần) về việc bị mất trộm 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng tiền mặt.
Lãnh đạo Công an xã Trung Thuần đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc làm rõ. Qua công tác thu thập thông tin, điều tra tại hiện trường, công an nhận thấy không có yếu tố ngoại lực tác động.
Các cán bộ công an động viên bà Đ. bình tĩnh, cung cấp thêm các tình tiết có liên quan, đồng thời hỗ trợ phương hướng tìm kiếm. Kết quả, lực lượng chức năng đã tìm thấy số vàng và tiền bà Đ. cất giữ ở nơi khác trong nhà nhưng bị quên.