Người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Ngày 27/4, Công an xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hỗ trợ một người phụ nữ tìm lại tài sản.

Trước đó, Công an xã Trung Thuần nhận được trình báo của bà L.T.Đ. (SN 1950, trú tại xóm 4, thôn Vân Tiền, xã Trung Thuần) về việc bị mất trộm 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Bà Đ. quên nơi cất giữ tài sản nên ngỡ mình bị mất trộm (Ảnh: Công an xã Trung Thuần).

Lãnh đạo Công an xã Trung Thuần đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc làm rõ. Qua công tác thu thập thông tin, điều tra tại hiện trường, công an nhận thấy không có yếu tố ngoại lực tác động.

Các cán bộ công an động viên bà Đ. bình tĩnh, cung cấp thêm các tình tiết có liên quan, đồng thời hỗ trợ phương hướng tìm kiếm. Kết quả, lực lượng chức năng đã tìm thấy số vàng và tiền bà Đ. cất giữ ở nơi khác trong nhà nhưng bị quên.