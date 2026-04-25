Người phụ nữ bán thịt lợn tử vong trên đường đi chợ

Ngày 25/4, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ trú xã Bình Minh tử vong trên tuyến đường tại địa phương.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện chị M. (SN 1995, trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) tử vong trên đường. Nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy, trên người có nhiều vết thương.

Hiện trường nơi chị M. tử vong trên đường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Minh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình, sau đó phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân địa phương cho biết nạn nhân M. làm nghề bán thịt lợn tại chợ trên địa bàn, thời điểm gặp nạn đang trên đường đến chợ. Được biết, chị này từng có gia đình nhưng đã ly hôn.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra.