Người phụ nữ 63 tuổi đi chợ lúc rạng sáng bị thanh niên hiếp dâm

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Ngun Êban (20 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) để điều tra về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Đối tượng Y Ngun Êban (đứng giữa) nhanh chóng bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 21h ngày 14/8, Y Ngun Êban điều khiển xe máy đến nhà một người quen ăn nhậu. Khoảng 1h30 ngày 15/8, nam thanh niên rời đi, điều khiển xe máy lang thang trên đoạn đường qua phường Tân An (Đắk Lắk).

Thời điểm này, Y Ngun Êban phát hiện một phụ nữ 63 tuổi đang lái xe máy đến chợ đầu mối để mua rau củ về bán. Thấy nạn nhân đi một mình, đối tượng bám theo rồi áp sát và yêu cầu dừng xe.

Tại khu vực vắng vẻ, Y Ngun Êban dùng tay bịt miệng, đe dọa giết nếu nạn nhân la hét. Sau đó, đối tượng lục túi áo, lấy 1,1 triệu đồng của người phụ nữ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, Y Ngun Êban lên xe máy rời khỏi hiện trường và trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Y Ngun Êban là người thực hiện vụ cướp tài sản và hiếp dâm.