Người nước ngoài sát hại đồng hương ở TPHCM bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến vụ người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn ở phường An Lạc, Công an TPHCM đang lấy lời khai Hu Yong Chao (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, tối 20/3, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) để truy tìm đối tượng Hu Yong Chao, nghi phạm liên quan đến vụ giết người tại khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc.

Qua rà soát, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Hu Yong Chao đã hoàn tất thủ tục hàng không. Khi xác định đối tượng tại quán cà phê ở nhà ga, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng PC02 áp giải nghi phạm về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Hu Yong Chao thừa nhận đã giết ông Wu Jin (SN 1968, quốc tịch Trung Quốc) tại một khách sạn ở phường An Lạc.

Sau đó, nghi phạm ra sân bay Tân Sơn Nhất để về nước. Hung khí gây án cũng được anh ta mang theo, cất giấu tại một quán phở ở nhà ga.