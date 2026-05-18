Người đàn ông tử vong trong nhà ở Lâm Đồng với con dao trên ngực
(Dân trí) - Người thân phát hiện ông H. tử vong tại nhà ở phường Phước Hội, trên ngực có cắm con dao nên đã trình báo cơ quan công an.
Ngày 18/5, Công an phường Phước Hội, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại địa phương.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân phát hiện ông H.H.H. (SN 1961, trú phường Phước Hội) nằm tử vong trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Trên ngực nạn nhân có một con dao cắm sâu.
Nhận tin báo, Công an phường Phước Hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, điều tra làm rõ vụ việc.
Được biết, thời gian gần đây ông H. thường rơi vào trạng thái buồn phiền nghi xuất phát từ việc ông bị lừa đảo tiền thông qua không gian mạng.