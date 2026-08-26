Người đàn ông phóng hỏa đốt nhà, ôm người tình giữa đám cháy

Theo Công an xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, khoảng 5h20 ngày 26/8, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông N.T.B. (54 tuổi, trú tại thôn Cánh An, xã Tuy Phước Tây) dùng xăng đốt nhà của chị T.T.H. (41 tuổi, trú cùng thôn).

Ông B. được người dân đưa ra ngoài sau khi phóng hỏa rồi ôm người tình trong đám cháy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau khi phóng hỏa, ông B. ôm người phụ nữ đứng trong đám cháy với ý định tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân kịp thời đến hiện trường cứu nạn, đưa cả hai ra ngoài.

Vụ việc khiến ông B. và chị H. bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhà của chị H. cùng tài sản bên trong bị cháy, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Sau vụ việc, Công an xã Tuy Phước Tây đã báo cáo trực ban Công an tỉnh Gia Lai, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.