Người đàn ông ở Lâm Đồng báo công an vì nghi ấm nước bị đổ hóa chất

Ngày 26/5, Công an xã Nam Thành (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ người dân phát hiện ấm nước có màu, mùi khác lạ, nghi bị đổ hóa chất độc hại.

Trước đó, sáng 25/5, ông N.Q.T. (45 tuổi, trú tại thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành) cho ấm nước lên bếp để đun sôi nhằm pha trà. Sau khi bật bếp, ông điều khiển xe máy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua trà. Khoảng 10 phút sau, ông T. về nhà, phát hiện nước trong ấm có màu đục, nổi bọt, bốc mùi khó chịu.

Căn nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Đoàn Sĩ).

Nghi ấm nước bị ai đó đổ hóa chất độc hại, ông T. đến cơ quan công an trình báo.

Trong ngày, lực lượng Công an xã Nam Thành phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu chất lỏng trong ấm nước và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng cũng làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.