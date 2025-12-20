Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư tài chính

Ngày 20/12, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư tài chính qua website ngân hàng giả mạo.

Theo cơ quan chức năng, gần đây, một người đàn ông ở Hà Nội trình báo đã tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ. Nạn nhân được các đối tượng chủ động liên hệ qua Messenger trên Facebook, Telegram và Zalo tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời.

Để đánh vào niềm tin của "con mồi", các “chuyên gia tư vấn” hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít tiền chỉ vài triệu đồng. Đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền.

Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xóa tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc. Người đàn ông trong vụ việc đã mất hơn 3 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.