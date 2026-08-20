Người đàn ông lĩnh 18 tháng tù vì đâm xe vào CSGT

Sáng 20/8, TAND khu vực 6 - Quảng Ninh xét xử sơ thẩm Vũ Bá Phóng (40 tuổi, trú tại xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng), về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 5/5, Tổ công tác số 16 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện Phóng điều khiển xe Honda Air Blade biển số 15B1-474.79 không đội mũ bảo hiểm.

Bị cáo Vũ Bá Phóng tại phiên tòa (Ảnh: T. Vân).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Phóng không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và phương tiện không có đăng ký nên không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy.

Một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ cách chốt khoảng 100m phát hiện sự việc, đi ra đường và ra hiệu yêu cầu Phóng dừng xe. Tuy nhiên, Phóng tiếp tục tăng ga bỏ chạy đâm thẳng xe vào vị trí cán bộ CSGT đang đứng.

Cú va chạm khiến cán bộ này bị hất văng xuống đường, xây xát cẳng tay trái và rách da cẳng chân phải.

Phóng cũng ngã xuống đường, bị xây xát ở vai và hai đầu gối. Sau đó, Phóng để lại xe máy tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Cán bộ CSGT được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái điều trị. Kết luận giám định xác định người này bị tổn thương cơ thể 2%.

Cán bộ CSGT không yêu cầu Phóng bồi thường và không đề nghị khởi tố đối với hành vi gây thương tích.

Ngày 10/5, Phóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp chiếc áo khoác mặc khi xảy ra vụ việc.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Phóng đã cản trở người thi hành công vụ, xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.

HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 330, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Vũ Bá Phóng 18 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.