Người đàn ông Hàn Quốc mua ma túy, sử dụng trong nhà vệ sinh ở TPHCM

Viện KSND Khu vực 1 (TPHCM) vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Choi Sung Chan (27 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, bị can Yoon Juyeol (28 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan ma túy, hai thanh niên bị truy tố (Ảnh minh họa: T.L.).

Theo cáo trạng, rạng sáng 8/2, Công an TPHCM kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, phát hiện nhiều người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Choi Sung Chan mua 2 gói Ketamine từ Yoon Juyeol với giá 7 triệu đồng để sử dụng. Ngày 8/2, nam thanh niên mang số ma túy này đến cơ sở kinh doanh trên. Tại đây, Chan sử dụng một phần ma túy trong nhà vệ sinh, sau đó cất giữ hơn 1g còn lại nhằm mục đích tiếp tục sử dụng vào lần sau thì bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Ngoài ra, Choi Sung Chan còn cung cấp ma túy cho một người khác sử dụng tại nhà vệ sinh của cơ sở kinh doanh này.

Theo điều tra, Yoon Juyeol mua 3 gói Ketamine với giá 10,5 triệu đồng, sau đó bán lại 2 gói cho Choi Sung Chan với giá 7 triệu đồng. Khi bị kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ 0,3gram ma túy cất giữ để sử dụng.