Người đàn ông cầm rựa chống trả công an rồi trốn vào hang đá

Ngày 16/4, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đối tượng Võ Đình Ngọc (SN 1967, trú tại thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh) đã bị bắt giữ do có hành vi tấn công người khác gây thương tích.

Do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, đối tượng Võ Đình Ngọc đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu ông V.T.Đ. (SN 1966) khiến người này bị thương nặng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Tịnh cử lực lượng tiếp cận hiện trường, truy bắt kẻ gây án. Khi công an tiếp cận nhà riêng, đối tượng Ngọc cầm rựa chống trả quyết liệt sau đó chạy lên một quả đồi bên bờ sông Trà Khúc để lẩn trốn.

Khu vực này có địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, nhiều vách đá dựng đứng, bên cạnh là sông Trà Khúc với nước chảy xiết nên gây khó khăn cho công tác truy bắt. Sau một thời gian tìm kiếm, công an phát hiện đối tượng Ngọc ẩn nấp trong một hang đá sâu.

Dù được vận động buông vũ khí nhưng đối tượng Ngọc vẫn cố thủ trong hang đá buộc lực lượng công an phải triển khai biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ.

Theo Công an xã Sơn Tịnh, người này có biểu hiện rối loạn tâm thần.