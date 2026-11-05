Ngày 5/11, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh vụ việc 2 người đàn ông xảy ra xô xát tại khu vực trạm sạc xe điện trên đường Cầu Diễn.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông cãi vã, sau đó lao vào xô xát tại khu vực trên. Theo nội dung clip, trong lúc sạc xe điện, 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau, cả hai tiếp tục tranh cãi gay gắt.

Đáng chú ý, trong lúc đối đầu, người đàn ông mặc áo xanh liên tục nói: "Đánh đi, đánh đi". Ngay sau đó, người đàn ông mặc áo trắng lao tới, dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt đối phương.

Chứng kiến vụ việc, một số người có mặt tại hiện trường đã tìm cách can ngăn. Sau đó, hai người đàn ông dừng xô xát và rời khỏi khu vực.

Lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết cơ quan công an đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân và diễn biến liên quan. Theo nhà chức trách, đến thời điểm hiện tại, người đàn ông bị đánh chưa đến trình báo vụ việc.