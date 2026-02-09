Người đàn ông bị chém đứt lìa 3 ngón tay khi đang chơi đàn trên sân khấu

Ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đối tượng V.N.D. (SN 1974, trú tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt tạm giam để điều tra tội Giết người.

Trước đó, ông N.Đ.V. (SN 1965) và V.N.D. dự tiệc tân gia của một người trong xóm. Trong buổi tiệc, ông V. lên sân khấu biểu diễn guitar.

Thấy ông V., D. về nhà lấy rựa rồi đến tiệc tân gia, vòng ra phía sau sân khấu tấn công ông V.. Nạn nhân dùng đàn chống đỡ rồi bỏ chạy, D. vẫn cầm rựa rượt đuổi đến khi được nhiều người có mặt tại tiệc tân gia can ngăn.

Công an đã bắt đối tượng D. tạm giam để điều tra tội Giết người (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ việc khiến nạn nhân bị đứt lìa 3 ngón tay. Tại cơ quan công an, D. đã thừa nhận hành vi dùng rựa tấn công ông V..

Đối tượng này cho biết bản thân nghi ngờ ông V. đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình dẫn đến hai vợ chồng ly hôn nên đem lòng hận thù. Do đó khi thấy ông V. xuất hiện tại tiệc tân gia, D. nảy sinh ý định giết người này để trả thù.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra vụ án.