Nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân có thể đã tử vong trên núi

Chiều 4/5, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới, nghi là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Vào sáng cùng ngày, thi thể được tìm thấy dưới tán thông trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nghi phạm bỏ lại xe máy khoảng 700m. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính.

Lãnh đạo xã Sơn Tiến cho biết người tử vong nhiều khả năng là ông H.H.T. (SN 1974, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh trước đó ra quyết định truy tìm ông T. để phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Ông này bị nghi liên quan đến cái chết của bà N.T.T.H. (SN 1980, trú xã Sơn Tiến).

Khoảng 19h ngày 27/4, người dân sống gần nhà bà H. nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy sang kiểm tra. Tại hiện trường, họ phát hiện nạn nhân nằm gục giữa nhà, bên cạnh có vết máu và một con dao.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định bà H. tử vong do bị đâm nhiều nhát. Theo chính quyền địa phương, bà H. đã ly hôn, sống cùng mẹ ruột và có một con trai đang học xa nhà.