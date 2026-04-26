Nghi phạm gây án ở Quảng Ninh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An (SN 1993, trú tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan công an, Cù Văn An là lao động tự do, không có nơi ở cố định, đã bỏ vợ và ít liên lạc với gia đình. Đối tượng này đã bị xóa hộ khẩu do rời địa phương đi làm ăn nhiều năm.

Cù Văn An (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Từ tháng 1/2025 đến nay, An làm thuê sơn công trình tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An xảy ra mâu thuẫn với anh N.Đ.C. (trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Khoảng 11h ngày 24/4, tại phòng trọ của anh C., Cù Văn An đã sử dụng một con dao (loại dao gọt hoa quả, dài khoảng 15cm) đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, sau khi gây án, Cù Văn An đã bỏ lại điện thoại di động, thay đổi trang phục và đặc điểm nhận dạng nhằm che giấu hành tung. Đối tượng di chuyển nhanh qua nhiều địa bàn, có thể lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng, tổ chức rà soát, khoanh vùng, truy xét đối tượng.

Chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đến 2h30 ngày 25/4, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được đối tượng.