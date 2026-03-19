Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hưng Yên bị bắt một giờ sau khi gây án

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 12h30 ngày 17/3, Công an phường Mỹ Hào nhận trình báo của chị Bùi Thị Hồng (SN 1980, trú tại địa phương) về việc cửa hàng vàng của gia đình vừa bị cướp giật tài sản.

Công an cho nghi phạm thực nghiệm tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, một đối tượng giả vờ vào hỏi mua vàng. Khi được đưa cho xem một chỉ vàng nhẫn, người này lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, cầm nhẫn chạy ra xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Hào đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Quá trình điều tra gặp khó khăn do vụ việc xảy ra vào buổi trưa, ít người qua lại. Đối tượng mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mặt nên khó nhận diện.

Bằng việc rà soát, sàng lọc đối tượng, lực lượng Công an nhanh chóng xác định nghi phạm là L.K.K. (SN 2008, trú tại tổ dân phố Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào, Hưng Yên). Sau hơn một giờ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã truy vết và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, K. khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tại các cửa hàng vàng. Khoảng 11h30 cùng ngày, K. điều khiển xe máy đến cửa hàng, giả vờ mua vàng rồi thực hiện hành vi cướp giật.

Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ áo chống nắng và mũ tại một khu đất giãn dân, về nhà thay quần áo rồi mang chiếc nhẫn đi bán được 17 triệu đồng.

Công an phường Mỹ Hào đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.