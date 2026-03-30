Nghi phạm bị truy nã trốn vào núi, sinh hoạt như “người rừng”

Ngày 30/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau thời gian dài truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ A Triêk (31 tuổi, trú tại xã Đăk Pxi, Quảng Ngãi) khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng sâu.

A Triêk bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) truy nã về tội Trộm cắp tài sản vào tháng 12/2025.

A Triêk bị bắt giữ sau nhiều tháng lẩn trốn trong rừng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, A Triêk đã trốn vào rừng sâu. Nghi phạm này sinh hoạt theo kiểu hoang dã, không sử dụng lửa như một “người rừng”, khiến việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày bám địa bàn và từ nguồn tin người dân, Công an xã Đăk Mar (Quảng Ngãi) đã xác định được khu vực nghi phạm lẩn trốn và tổ chức mật phục.

Đến sáng 25/3, lực lượng công an đã tiếp cận và bắt giữ thành công A Triêk khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực rừng sâu.

Việc bắt giữ của công an được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân xung quanh. Sau khi bắt giữ, Công an xã Đăk Mar đã bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.