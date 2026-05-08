Nghi can 75 tuổi giao cấu với trẻ em bị bắt sau 12 năm trốn truy nã

Ngày 8/5, thông tin từ Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk), đơn vị đã phối hợp bắt giữ bị can Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú tại phường Đông Hòa).

Bị can Châu Minh Ngọc bị bắt giữ sau 12 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an phường Đông Hòa).

Theo hồ sơ vụ án, Châu Minh Ngọc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) khởi tố bị can về tội Giao cấu với trẻ em. Trong quá trình điều tra, Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Châu Minh Ngọc.

Để trốn tránh cơ quan công an, Ngọc cắt đứt liên lạc với gia đình, nhiều lần thay đổi nơi lẩn trốn.

Ngày 6/5, xác định bị can đang lẩn trốn tại một trang trại thuộc xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng), Công an phường Hòa Hiệp phối hợp Công an xã Hiệp Thạnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công Châu Minh Ngọc.