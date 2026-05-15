Nghi án người đàn ông đâm vợ cũ trọng thương rồi tự tử bất thành

Ngày 15/5, thông tin từ UBND phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một người phụ nữ trú tại địa phương nhập viện cấp cứu, nghi bị tấn công bằng dao vào 7h cùng ngày.

Nạn nhân là chị N.T.H.L. (SN 1993, trú tại khối phố 3, phường Đông Hà). Thông tin ban đầu được cho chị L. bị chồng cũ là H.S.H. (trú khu phố 1, phường Đông Hà) dùng dao đâm nhiều nhát vào người, nghi mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Quang Hà).

Sự việc xảy ra tại một trụ sở cũ trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Hà. Ông H. sau đó về nhà, đóng cửa phòng để dùng dao tự tử nhưng gia đình kịp thời phát hiện và đưa đến trụ sở công an đầu thú. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Chị L. đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, với vết thương ở bụng dưới, ngực và sau lưng bên phải. Được biết, chị L. và H. từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn.