Ngăn thanh niên vượt biên sang Trung Quốc vì tin lời "việc nhẹ, lương cao"

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng với lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Ngày 7/6, Công an phường Móng Cái 1 (Công an Quảng Ninh) cho biết, qua công tác quản lý cư trú và nắm tình hình địa bàn, đơn vị phát hiện anh L.S.H. (SN 2001, trú tại Thái Nguyên) có biểu hiện chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.

Công an tuyên truyền, vận động công dân cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, anh H. bị một số đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về công việc có thu nhập cao nên nảy sinh ý định xuất cảnh trái phép.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Móng Cái 1 đã xác minh, gặp gỡ và tuyên truyền cho công dân này. Lực lượng chức năng phân tích rõ những rủi ro, hệ lụy pháp lý cũng như các nguy cơ có thể gặp phải khi vượt biên trái phép.

Sau khi được vận động, anh H. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và tự nguyện từ bỏ ý định sang Trung Quốc tìm việc bằng con đường trái phép.

Công an khuyến cáo người dân không tin vào các thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, đồng thời không nghe theo lời dụ dỗ xuất cảnh trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng hoặc các doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để được hướng dẫn theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.