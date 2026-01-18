Ngăn chặn vụ hỗn chiến trước đêm diễn ra trận tứ kết giải U23 châu Á

Ngày 18/11, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến của 16 thanh thiếu niên trước đêm diễn ra trận tứ kết giải U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE tối 16/1.

Quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự đêm tứ kết giải U23 châu Á, Công an xã Anh Sơn phát hiện 2 nhóm gồm 16 thanh thiếu niên trú tại các xã Anh Sơn, Anh Sơn Đông và Yên Xuân (Nghệ An) chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

2 nhóm thanh niên cùng hung khí chuẩn bị đánh nhau đã bị Công an xã Anh Sơn phát hiện, ngăn chặn kịp thời (Ảnh: Nguyễn Tân).

Công an xã Anh Sơn ngăn chặn vụ hỗn chiến và thu 9 vỏ chai bia, 1 kiếm và 2 ná cao su.

Ngày 17/1, Công an xã Anh Sơn phối hợp với Công an các xã Yên Xuân, Anh Sơn Đông cùng nhà trường mời 16 thanh, thiếu niên kể trên lên làm việc, giáo dục, răn đe. Các thanh, thiếu niên ý thức được hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Tại buổi làm việc, một số phụ huynh trình bày con em mình tự ý cắt kiểu tóc không phù hợp, nhuộm màu. Bố mẹ các em khuyên can, ngăn cản nhưng không được.

Công an xã Anh Sơn thuê thợ cắt tóc miễn phí cho những thanh thiếu niên chưa ngoan (Ảnh: Nguyễn Tân).

Các phụ huynh đề đạt nguyện vọng nhờ lực lượng công an “xử lý” chuyện đầu tóc của con. Công an xã Anh Sơn đã mời thợ đến cắt tóc miễn phí cho các thanh, thiếu niên trên.

Công an xã Anh Sơn nhắc nhở, yêu cầu số thanh thiếu niên kể trên ký cam kết không tái diễn hành vi tương tự hay có hành vi vi phạm pháp luật khác, tổ chức các em tham gia lao động công ích tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào đóng trên địa bàn.