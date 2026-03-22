Nâng khống giám định thương tật để trục lợi 1,5 tỷ đồng bảo hiểm

Ngày 22/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã khởi tố 4 bị can về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Các bị can bị khởi tố gồm: Bạch Thị Hằng (SN 1969, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cựu Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Hòa Bình); Đặng Thị Kim Xuân (SN 1965) và Phạm Thị Oanh (SN 1982), cùng trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; Đào Thị Thủy (SN 1990, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra, Trần Đình Thủy (SN 1978, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đã móc nối với Phạm Thị Oanh, Đặng Thị Kim Xuân và Bạch Thị Hằng để nâng khống kết quả giám định thương tật cho Mã Văn Hợp (SN 1987, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa) lên mức 95% tổn hại sức khỏe nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sau đó, Mã Văn Hợp và Đào Thị Thủy lập hồ sơ thanh toán với các công ty bảo hiểm nhân thọ để chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.