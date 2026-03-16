Nâng giá thiết bị y tế, nhiều bị cáo bị VKS TPHCM kháng nghị tăng án

Viện KSND TPHCM vừa ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm ngày 3/12/2025 của TAND TPHCM trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 5/2021, khi biết Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo mời thầu, Huỳnh Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tạ Thiên Ân) đã trao đổi với Lê Hữu Lễ (cựu Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) để Công ty Vimedimex đứng tên tham gia đấu thầu, còn Công ty Tạ Thiên Ân chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa.

Trang thiết bị liên quan tới gói thầu trong vụ án tại Bệnh viện Vũng Tàu sau khi đầu tư, bàn giao (Ảnh: Bệnh viện Vũng Tàu).

Để tránh lộ mức chênh lệch giá cao, hai công ty không ký thỏa thuận liên doanh theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Thay vào đó, Công ty Tạ Thiên Ân mua thiết bị từ các nhà phân phối rồi bán lại cho Công ty Vimedimex với giá đã được nâng lên. Sau đó, Công ty Vimedimex tiếp tục bán lại cho Sở Y tế với mức giá chênh lệch.

Theo thỏa thuận, nếu trúng thầu, Công ty Vimedimex sẽ được hưởng khoảng 1,7-1,8% tổng giá trị gói thầu, tương đương khoảng 683 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện gói thầu, Huỳnh Tuấn Anh trực tiếp làm việc với các nhà phân phối thiết bị y tế để đảm bảo nguồn hàng. Trong khi đó, Công ty Vimedimex thực tế không có sẵn hàng hóa và cũng không trực tiếp liên hệ với các nhà phân phối.

Cơ quan tố tụng xác định Huỳnh Tuấn Anh cùng với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) đã lập hồ sơ dự thầu, sau đó ký hợp đồng thông qua bên trung gian nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính.

Đối với sai phạm tại Sở Y tế, Trần Mạnh Hải (cựu Phó Trưởng phòng Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu) được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hồ sơ gói thầu. Dù biết Công ty Sơn Hà lập tờ trình dựa trên dự thảo chứng thư thẩm định giá chưa hợp lệ, Hải vẫn không báo cáo mà tham mưu cho ông Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế) ký phê duyệt và tổ chức mời thầu.

Ông Phạm Minh An sau đó đã ký quyết định phê duyệt dự toán dựa trên tờ trình và chứng thư thẩm định giá chưa hợp lệ. Việc này dẫn đến Sở Y tế tổ chức đấu thầu với giá dự toán 38,5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 18 tỷ đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Minh An 5 năm tù; Trần Mạnh Hải 4 năm tù; Đỗ Hữu Hải (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Huỳnh Tuấn Anh bị tuyên phạt 8 năm tù; Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cùng mức án 7 năm tù.

Theo VKS TPHCM, hành vi của các bị cáo xảy ra trong lĩnh vực y tế là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân nên gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đồng thời làm giảm niềm tin của người dân đối với cơ quan Nhà nước.

Dù các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả nhưng số tiền nộp lại còn thấp so với thiệt hại của vụ án. Hiện số tiền thiệt hại cần thu hồi cho ngân sách Nhà nước vẫn còn hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, VKS TPHCM cho rằng việc HĐXX trừ hơn 5 tỷ đồng chi phí phát sinh của Công ty Tạ Thiên Ân khỏi thiệt hại của vụ án là không có cơ sở, do khoản chi này không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Từ đó, VKS TPHCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm theo hướng xác định lại thiệt hại của vụ án và đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, Lê Hữu Lễ, Tạ Quang Trường, Trần Mạnh Hải và Đỗ Hữu Hải.