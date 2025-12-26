Nam thanh niên tuồn 12.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 26/12, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Triệu (SN 2004), trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Triệu bị bắt lúc 19h15 ngày 25/12, tại khu vực biên giới, thuộc địa bàn xã Lao Bảo.

Đối tượng Triệu cùng tang vật (Ảnh: Hoài Nam).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 mô tô và 1 điện thoại di động. Triệu khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị điều tra bổ sung, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.