Nam thanh niên tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội: Mâu thuẫn với chị họ

Liên quan vụ nam thanh niên đánh người phụ nữ ở Định Công (Hà Nội), ngày 23/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Định Công đã làm rõ danh tính nghi phạm là Nguyễn Văn Khuyến (23 tuổi, quê Hưng Yên).

Theo cơ quan chức năng, ngày 21/3, Khuyến mâu thuẫn nội bộ gia đình với chị họ là chị Đ.T.V.A..

Khoảng 9h cùng ngày, Khuyến điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A. khi người phụ nữ này đang chở mẹ là bà H.T.N. tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng, phường Định Công.

Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi chặn xe, Khuyến đã dùng tay tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt chị V.A..

Sau sự việc, chị V.A. đến Công an phường Định Công trình báo. Tuy nhiên, do bị choáng và đau đầu, chị xin đi khám trước và thời điểm đó chưa có yêu cầu xử lý đối tượng.

Dù vậy, Công an phường Định Công đã chủ động vào cuộc làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc. Tại cơ quan công an, Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an phường Định Công đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.