Nam thanh niên ở Ninh Bình mượn xe SH của bạn đi rút tiền rồi mang đi bán

Ngày 15/5, Công an xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2000, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hoàng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, ngày 14/5, Công an xã Bình Sơn tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoàng Việt, trú tại thôn Đích Chiều, xã Bình Sơn về việc bị một đối tượng quen biết mượn xe máy Honda SH150i trị giá hơn 100 triệu đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương, không trả lại tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Sơn đã xác minh và triệu tập Lê Văn Hoàng để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã mượn xe của anh Việt với lý do đi ngân hàng rút tiền, sau đó mang bán cho một cửa hàng xe máy trên địa bàn với giá 46 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.