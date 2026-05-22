Nam thanh niên mua súng đồ chơi chế tạo thành vũ khí quân dụng để bán

Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố bị can Lê Văn Lam (trú tại tỉnh An Giang) về tội Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án chế tạo vũ khí quân dụng có quy mô và tính chất phức tạp nhất từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Lê Văn Lam (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, công an phát hiện một đường dây mua bán vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội nên lập chuyên án điều tra. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do kẻ cầm đầu đã sử dụng sim rác và tài khoản ảo để liên lạc, giao dịch với người mua súng. Công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ lần theo đường dây mua bán súng, qua đó xác định Lê Văn Lam là kẻ cầm đầu nên bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Lam rất giỏi về kỹ thuật cơ khí nên đã nghiên cứu cách chế tạo súng quân dụng để bán. Lam lên mạng xã hội mua các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn bi làm “nguyên liệu”. Sau đó, đối tượng này sử dụng các thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu, biến đồ chơi thành súng quân dụng.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Lam đã chế tạo và bán trót lọt 18 khẩu súng quân dụng cùng hơn 500 viên đạn cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.