Nam thanh niên mua kiếm, bình xịt hơi cay về để "tự vệ"

Ngày 16/5, Công an phường Trung Sơn (Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Công an thu giữ thanh kiếm và bình xịt hơi cay của P.Q.H. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Công an phường Trung Sơn tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên P.Q.H. đăng tải nhiều hình ảnh liên quan đến vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác minh tài khoản trên là của P.Q.H. (SN 2009, trú tổ 12A, phường Trung Sơn).

Tại cơ quan công an, H. khai nhận mua thanh kiếm dài 94cm và bình xịt hơi cay trên mạng xã hội, mang về cất giấu tại nhà với mục đích tự vệ. Để thể hiện và gây chú ý với bạn bè, H. đăng tải hình ảnh các vật dụng này lên mạng xã hội.

Sau khi được công an tuyên truyền, vận động, P.Q.H. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và tự nguyện giao nộp vũ khí và công cụ hỗ trợ nói trên.

Công an phường Trung Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.