Nam thanh niên khai thác, vận chuyển 6 cây muội hồng bị xử lý thế nào?

Như Dân trí đã thông tin, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Hoa Lư vừa bắt quả tang anh H.C.H. (SN 1999, trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá) đang khai thác, vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống.

Cơ quan chức năng bắt quả tang Hồ Công H. khai thác, vận chuyển từ trên núi xuống 6 cây muội hồng vào ban đêm (Ảnh: Thanh Bình).

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật là 6 cây muội hồng, phương tiện khai thác của anh H. Đồng thời, lập hồ sơ đấu tranh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Văn Vượng, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình, cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm của anh H. Tang vật của vụ việc đã bị tịch thu để xử lý, còn đối tượng không bị tạm giữ.

Đối với hướng xử lý hành vi khai thác, vận chuyển cây muội hồng của anh H., ông Vượng cho hay, cơ quan chức năng sẽ căn cứ theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP, ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, để xử lý.

Số lượng cây muội hồng cơ quan chức năng thu giữ được (Ảnh: Thanh Bình).

Cũng theo Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình, cây muội hồng không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Vì thế, hành vi khai thác, vận chuyển cây này sẽ bị áp dụng xử phạt hành vi vi phạm như đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ thuộc đanh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA.

Đối với trường hợp anh H., bị bắt quả tang khai thác, vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Cơ quan chức năng sẽ định giá số tang vật thu giữ được, sau đó có quyết định xử lý hành vi khai thác lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình nêu rõ, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc thực hiện có tổ chức còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Anh H.C.H. cùng tang vật tại hiện trường (Ảnh: Thanh Bình).

Trước tình trạng khai thác trái phép cây muội hồng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, mới đây UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo công an, ngành chức năng vào cuộc tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn.

Vụ việc bắt quả tang anh H. đang khai thác, vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống là vụ việc đầu tiên cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ kể từ khi ra quân "mạnh tay" với nạn săn cây muội hồng đang gây "sốt" thời gian qua trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nêu rõ, hoạt động khai thác trái phép cây muội hồng không chỉ gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự tại địa phương.