Nam thanh niên gây loạt vụ trộm xe máy, liên tục hóa trang để tẩu thoát

Ngày 8/3, Công an xã Hòa Hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hòa (SN 2001, trú tại thôn Chánh An, xã An Lương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 5/3, ông N.V.T. (SN 1962, trú tại thôn Vĩnh Trường, xã Hòa Hội) dựng xe máy bên lề quốc lộ 1 rồi vào nhà một hộ dân trong thôn để phát thẻ cử tri.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hòa bị bắt sau khi gây loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn (Ảnh: Công an Gia Lai).

Ít phút sau quay ra, ông T. phát hiện chiếc xe máy của mình đã bị kẻ gian lấy trộm nên trình báo cơ quan công an.

Công an xã Hòa Hội nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức truy xét. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án không phải người địa phương và khả năng di chuyển theo hướng Nam trên quốc lộ 1 nhằm tẩu thoát.

Công an xã Hòa Hội phối hợp với các đơn vị giáp ranh cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai triển khai các biện pháp truy bắt.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Thanh Hòa khi đối tượng đang tìm cách tiêu thụ tang vật tại một khu vực thuộc phường Quy Nhơn.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận ngoài vụ trộm chiếc xe máy của ông T., đối tượng còn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp khác, gồm 3 xe máy và 1 xe đạp trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong quá trình tẩu thoát, Hòa liên tục thay đổi áo khoác nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, gây khó khăn cho việc truy vết của lực lượng chức năng.