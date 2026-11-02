Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Hồng Sơn (22 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, Phú Thọ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Công an cho biết, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.M. (20 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn ghi lại video có nội dung nhạy cảm của chị M. khi hai người gọi điện qua ứng dụng Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4, chị M. không đồng ý nối lại tình cảm nên Sơn nhiều lần sử dụng video nhạy cảm để đe dọa, gây sức ép đòi tiền chị này.

Đỗ Hồng Sơn bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Nam thanh niên còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu chị đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Sau đó, chị M. trình báo cơ quan công an.

Tại thời điểm trình báo, chị này chưa chuyển tiền cho Sơn.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư, đặc biệt khi chia sẻ qua mạng xã hội.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân tuyệt đối không tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu; kịp thời trình báo công an kèm bằng chứng là tin nhắn, hình ảnh, video liên quan để được hỗ trợ, xử lý theo pháp luật.