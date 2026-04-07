Nam thanh niên đi xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm tông gãy chân CSGT

Ngày 7/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hùng (SN 2005, trú tại xã Lạc Sơn), để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông.

Đối tượng Bùi Văn Hùng bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) phát hiện 3 đối tượng đi trên xe máy BKS 28B1-326.47, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm của nhóm thanh niên. Tuy nhiên, đối tượng Bùi Văn Hùng (người điều khiển xe) đã không chấp hành hiệu lệnh còn có hành vi bỏ chạy.

Sau đó, Hùng liều lĩnh, manh động điều khiển xe quay đầu, tăng ga đâm thẳng vào Đại úy Vũ Huy Thành đang thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến bị thương gãy xương cẳng chân trái. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và đưa Đại úy Thành đi cấp cứu.

Hiện trường nơi Bùi Văn Hùng tông xe khiến Đại úy Thành bị gãy xương cẳng chân trái (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua kiểm tra xác định, đối tượng Bùi Văn Hùng vi phạm nghiêm trọng với nồng độ cồn 0,755mg/1 khí thở; đối tượng chưa có GPLX nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên Đại úy Vũ Huy Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của Đại úy Thành trong quá trình thi hành công vụ, kiên quyết phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Đồng thời, mong muốn đội ngũ y, bác sĩ và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc để anh Thành sớm bình phục, trở lại công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (bên trái) cùng Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm Đại úy Thành đang điều trị (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tập trung lực lượng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.