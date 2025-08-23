Nam thanh niên đâm thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tử vong

Chiều 23/8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Lê Văn Chì, 29 tuổi về tội Giết người.

Chì được xác định là nghi phạm của vụ án xảy ra ngày 18/8 tại ấp Bình Quới, xã Hội An.

Đối tượng Lê Văn Chì (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, vào khoảng 20h ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Tr. (62 tuổi, một thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở), đang uống cà phê gần nhà Chì. Thấy ông Tr. đi ngang qua, Lê Văn Chì đã nảy sinh ý định trả thù.

Trước đó, ông Tr. đã nhiều lần mời Chì lên trụ sở làm việc vì nghi vấn đối tượng này sử dụng ma túy, nhưng Chì luôn tìm cách bỏ trốn.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 30 phút sau, Chì bất ngờ quay lại quán cà phê với một đoạn tuýp sắt nhọn và lao vào đâm ông Tr. rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong vào đêm 20/8.

Chì bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại TPHCM sau hơn 2 ngày lẩn trốn.