Nam thanh niên cướp dây chuyền của người phụ nữ trên đường vắng

Ngày 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 19/5, chị L.T.T. (SN 1984, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển mô tô lưu thông trên đường bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, giật dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Lê Công Lâm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy vết đối tượng và phương tiện liên quan.

Sau 9 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Lê Công Lâm (SN 2005, trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận sau khi cướp giật được sợi dây chuyền, đối tượng đã mang đến một tiệm vàng bán lấy hơn 9 triệu đồng để tiêu xài.