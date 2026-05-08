Nam thanh niên chạy xe máy dò đường để đồng bọn vận chuyển hàng cấm

Sáng 8/5, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Các đối tượng bị bắt gồm T.Đ.V. (SN 1997, trú tại xã Lao Bảo) và L.T.N. (SN 1994, trú tại xã Tân Lập), đều thuộc tỉnh Quảng Trị.

Hai đối tượng vận chuyển pháo trái phép bị bắt quả tang (Ảnh: Công an xã Hiếu Giang).

Khoảng 21h ngày 6/5, N. điều khiển xe máy biển số 74B1-380.xx chạy dọc quốc lộ 9 theo hướng từ xã Lao Bảo về quốc lộ 1A dò đường, cảnh giới để đồng bọn là T.Đ.V. dùng xe máy không biển số chở pháo hoa lậu.

Tuy nhiên, các đối tượng không qua mặt được cơ quan công an và nhanh chóng bị bắt quả tang khi đi qua địa bàn thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang.

Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện trên xe của V. chở 9 khối hộp nilon màu đen, bên trong chứa 81 hộp pháo hoa nổ với khối lượng khoảng 140kg.