Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam L.Đ.N. (SN 2001, trú tại xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 18/10, Công an xã Nam Ban Lâm Hà tiếp nhận thông tin trình báo của 3 người dân về việc họ bị thanh niên chặn đường, đuổi đánh và đập phá xe.

L.Đ.N. bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Minh Hậu).

Cụ thể, khi ông N.V.Đ. (SN 1966), ông N.Đ.H. (SN 1992) và bà T.T.L. (SN 1982) điều khiển xe lưu thông trên đường thuộc thôn Đông Anh (xã Nam Ban Lâm Hà), bất ngờ bị N. chặn đường, cầm điếu cày đuổi đánh. N. sau đó dùng điếu cày đập phá xe của người dân.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra tại khu vực đông dân cư, làm nhiều người dân hoang mang, lo lắng. UBND xã Nam Ban Lâm Hà cũng có văn bản đánh giá vụ việc tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.