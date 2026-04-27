Nam thanh niên bốc đầu xe máy rồi đăng clip lên mạng xã hội để câu view

Mới đây, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng và phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã xác minh một video đăng tải trên mạng xã hội về việc nam thanh niên bốc đầu xe máy.

Theo đó, trong clip L.V.L.V. (SN 2009, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác, thực hiện hành vi đi xe bằng một bánh.

Ngoài lỗi này, lực lượng chức năng xác định V. còn vi phạm các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; xe không gắn biển số theo quy định; không có gương chiếu hậu bên trái.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập L.V.L.V. cùng những người tham gia, cổ vũ cho hành vi vi phạm để làm việc, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.

CSGT làm việc với nhóm thanh thiếu niên có hành vi bốc đầu xe máy (Ảnh: Công an Sơn La).

Đối với phụ huynh của L.V.L.V., lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, hành vi “bốc đầu”, điều khiển xe máy bằng một bánh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và người đi đường.

Việc quay clip, đăng tải lên mạng xã hội để “câu like”, “câu view” còn làm gia tăng nguy cơ lan truyền những hành vi lệch chuẩn trong giới trẻ.

Công an Sơn La khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, tránh hậu quả đáng tiếc.