Nam thanh niên bị nhóm người vây đánh trong quán ăn ở TPHCM

Ngày 14/4, Công an phường Phú Lợi đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm người ẩu đả, gây thương tích tại một quán ăn trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là anh V.H.X.P. (SN 2002, quê Đắk Lắk).

Khoảng 3h30 cùng ngày, anh P. cùng nhóm bạn đang ăn uống tại một quán nướng trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi.

Nam thanh niên bị nhóm người vây đánh tại quán ăn ở phường Phú Lợi (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, một nhóm khoảng 4 nam thanh niên bất ngờ xông vào quán, cầm ghế đánh liên tiếp vào người anh P. Đến khi nạn nhân gục xuống, nhóm này vẫn tiếp tục vây đánh.

Phát hiện vụ việc, một số người dân vào can ngăn, nhóm nam thanh niên rời đi ngay sau đó. Vụ việc khiến anh P. bị thương ở vùng đầu, chảy máu tay phải vào bệnh viện kiểm tra.

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra vụ ẩu đả, nhóm này ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Sau khi rời đi, họ quay lại và tấn công anh P..

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.