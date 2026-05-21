Nam thanh niên bị khởi tố vì "yêu" bé gái 13 tuổi

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Đỗ Thế Hải (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H. (SN 1984, trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên), tố giác Đỗ Thế Hải, có hành vi giao cấu với con gái của bà H. là cháu N.N.T (SN 2013, dưới 16 tuổi).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2026 đến tháng 5/2026, Đỗ Thế Hải phát sinh tình cảm yêu đương và đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.N.T., tại một nhà nghỉ ở xã Đông Hưng.

Tại cơ quan công an, Đỗ Thế Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ vụ việc.