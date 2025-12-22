Nam thanh niên bị khởi tố vì giấu tội mua bán ma túy cho bạn gái

Sáng 22/12, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Yến Ngọc (SN 1993, trú tại thôn Xuân Áng, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ việc, Vũ Đức Quân (SN 2001, trú tại thôn Hồng Yên, xã Quỳnh Hồng, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.

Ngọc và Quân (Ảnh: Bùi Lâm).

Khoảng 18h ngày 13/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hành chính nhà của Ngọc tại xã Nghi Xuân. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Ngọc bỏ chạy về phía nhà vệ sinh và vứt một hộp nhựa có dấu hiệu nghi vấn.

Công an thu giữ bên trong hộp nhựa nhiều túi nilon chứa tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định xác định tang vật thu giữ gồm 2,39g ma túy đá và một bộ dụng cụ sử dụng chất cấm.

Quá trình điều tra xác định Ngọc nhiều lần cất giấu ma túy tại nơi ở để vừa sử dụng vừa bán cho người khác.

Điển hình vào ngày 11/12, Ngọc bán ma túy cho một người đàn ông trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh để thu lợi bất chính.

Cùng thời điểm, Vũ Đức Quân, bạn trai của Ngọc, mặc dù biết rõ việc bạn gái cất giấu, mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn che giấu cho hành vi này.