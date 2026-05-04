Nam sinh viên bị đánh hội đồng tại quán bida ở TPHCM

Ngày 4/5, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhóm người hành hung tại một quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân.

Người bị đánh trong clip được xác định là N.V.K. (SN 2004), sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Sáng 1/5, K. cùng bạn đang chơi bida thì bất ngờ có 3 nam thanh niên đi vào quán, rồi xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, nhóm này bất ngờ lao vào vây đánh nam sinh viên.

Nam sinh viên bị 3 người vây đánh trong quán bida ở phường Linh Xuân (Ảnh: Cắt từ clip).

Đỉnh điểm, một người trong nhóm đã dùng bi trên bàn đánh vào đầu nạn nhân. Sau khi gây ra vụ việc, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera giám sát của quán ghi lại.

K. bị thương ở vùng đầu và mặt, tinh thần hoảng loạn nên phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo lời nạn nhân, K. không quen biết với 3 người nói trên. Gần đây, K. thường xuyên đến quán bida này chơi và có trò chuyện với một nhân viên nữ.

“Tôi không có ý gì với bạn nữ đó, chỉ là hay đến quán nên nói chuyện vui vẻ với nhân viên. Có thể sự việc xuất phát từ hiểu lầm”, K. cho hay.

Cơ quan chức năng phường Linh Xuân đang xác minh, mời những người liên quan làm việc để xử lý theo quy định.