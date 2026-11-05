Ngày 5/11, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ một nam sinh viên bị 2 thanh niên hành hung trong ngõ 322 đường Nhân Mỹ.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo phông màu xám, quần bò bị 2 người khác ghìm xuống đất, liên tiếp đấm, đá vào cơ thể, đặc biệt là vùng đầu.

Chứng kiến sự việc, một số người có mặt tại hiện trường đã can ngăn. Sau đó, 2 thanh niên hành hung nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều 4/11. Nạn nhân là N.D.Q., sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội. Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an, đồng thời cung cấp các video, hình ảnh liên quan.

Cơ quan công an đã hướng dẫn gia đình đưa nam sinh đi thăm khám sức khỏe và cung cấp các giấy tờ liên quan để phục vụ quá trình xác minh.