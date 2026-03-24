Nam sinh lớp 11 lĩnh án vì đánh học sinh lớp 9 tử vong

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên Lê Văn Phương (19 tuổi, trú tại xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, trưa 24/9/2025, N.K.M. (SN 2011, học sinh lớp 9, Trường THCS Minh Lạc, trú cùng xã) điều khiển xe đạp điện chở theo 2 người bạn đến khu vực bờ kè thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc) để tìm gặp Phương, do có mâu thuẫn từ trước.

Lê Văn Phương thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tại đây, M. cùng 2 người bạn đã đánh Phương rồi rời đi. Sau khi bị đánh, Phương nhặt một cây gậy gỗ ven đường, đuổi theo và đánh trúng vùng đầu của M..

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi sau hơn một tháng điều trị, do chấn thương sọ não. Đến ngày 12/11/2025, Lê Văn Phương bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thời điểm gây án, Phương học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.