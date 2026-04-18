Nam sinh 12 tuổi ở Lào Cai mất tích bí ẩn

Tối 18/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai), cho biết cơ quan công an đang làm rõ vụ việc một nam sinh học lớp 6 trên địa bàn bị mất tích bí ẩn cách đây 9 ngày.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hôm 13/4, Công an xã Mỏ Vàng nhận được tin báo từ Trường THCS Mỏ Vàng và gia đình anh P.V.S. về việc cháu P.X.A. (12 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng), bỏ nhà đi từ ngày 9/4. A. là học sinh lớp 6 (con trai anh S.), trong thời gian bỏ đi cũng không tới trường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an và gia đình đi tìm kiếm nhưng tới nay chưa thấy cháu.

"Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nghi cháu A. bị bố đánh tử vong, tuy nhiên đây là thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc", ông Quyền nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Mỏ Vàng, qua báo cáo từ cơ quan công an, trước khi cháu A. mất tích, người bố có trình bày với cơ quan chức năng việc đã sử dụng dây điện dài khoảng 50cm để đánh cháu. Tuy nhiên đây mới chỉ là thông tin ban đầu. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

"Về thông tin cho rằng có một mô đất, nghi là nơi cháu bé được chôn cất trên đồi, đây là thông tin chưa được kiểm chứng. Ngày mai, cơ quan công an sẽ khám nghiệm, làm rõ vụ việc này", Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng nói thêm.