Nam công nhân bị khởi tố vì trộm 2 đôi giày của công ty

Ngày 15/5, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Huỳnh Văn Hoài (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Hoài là công nhân làm việc tại Công ty TNHH An Giang Samho thuộc ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang.

Trước đó, lúc 21h ngày 18/12/2025, Hoài đi ngang xưởng sản xuất, lợi dụng sơ hở và không có người quản lý đã lấy trộm 2 đôi giày thành phẩm tại xưởng A, mang ra khu vực căng tin rồi ném qua hàng rào công ty để sau khi tan ca ra lấy. Đến 22h cùng ngày, Hoài lấy số tài sản trên và mang về nhà cất giấu.

Đối tượng Huỳnh Văn Hoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 23/12/2025, đại diện Công ty TNHH An Giang Samho đến Công an xã Bình Hòa trình báo vụ việc. Sau đó 4 ngày, biết không thể che giấu hành vi phạm tội, Hoài đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tổng giá trị 2 đôi giày mà Hoài lấy trộm là hơn 8,3 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.