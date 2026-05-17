Mua trứng gà, người đàn ông “tiện tay” giật dây chuyền vàng của chủ quán

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Sáng (SN 1996, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/5, Nguyễn Trung Sáng điều khiển xe máy đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Sơn (phường Trường Vinh) hỏi mua một chục trứng gà. Khi nữ chủ quán đưa trứng cho Sáng, người đàn ông này đã giật dây chuyền vàng trên cổ của nạn nhân rồi phóng xe bỏ chạy.

Nguyễn Trung Sáng cùng tang vật (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Hậu).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh phối hợp các đơn vị liên quan tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ đối tượng.

Chỉ sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Sáng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, sau khi cướp giật sợi dây chuyền, Sáng di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của công an. Anh ta bán sợi dây chuyền vàng nói trên với giá hơn 74 triệu đồng.