Mua hơn 400kg sầu riêng rồi "bùng tiền", người phụ nữ bị truy tố

Ngày 21/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Nhàn (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, Nhàn biết chị H.T.T.N. (trú tại tỉnh Đắk Lắk) có bán sầu riêng nên kết bạn Zalo và đặt mua 5 quả.

Sau lần giao dịch đầu tiên, 2 người thường xuyên nhắn tin, tâm sự với nhau. Nhận thấy chị N. dễ tin người và buôn bán sầu riêng không cần phải cọc tiền, Nhàn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Để tạo vỏ bọc đáng tin, Nhàn nói dối với chị N. rằng mình đang công tác tại Bộ Công an và quen biết với nhiều người có nhu cầu mua sầu riêng.

Trong tháng 8 và tháng 9/2025, Nhàn nhiều lần đặt mua tổng cộng hơn 400kg sầu riêng, trị giá khoảng 41 triệu đồng. Nhận hàng, Nhàn dùng số sầu riêng này để ăn và đem bán nhưng không trả tiền cho chị N..

Từ ngày 16 đến ngày 21/9/2025, Nhàn còn nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chị N. tin tưởng và cho mượn 47 triệu đồng.

Ngày 24/9/2025, khi nghe chị N. kể về việc gia đình chồng có một lô đất tại tỉnh Ninh Bình cần tách thửa, Nhàn nói có 2 người bạn tên Quân và Tuấn công tác ở Bộ Công an, có thể giúp chị N. xử lý công việc.

Tiếp đó, Nhàn lập 2 tài khoản Zalo tên "Trần Quốc Tuấn" và "Quân Già" để nhắn tin trao đổi với chị N. khiến người này tin tưởng, cho mượn 31 triệu đồng.

Thấy việc lừa đảo dễ dàng, trong tháng 9/2025, Nhàn tiếp tục đưa ra thông tin việc bố chồng mất, cần chi phí lo ma chay nên mượn của chị N. số tiền 113 triệu đồng.

Đến tháng 10/2025, Nhàn tiếp tục vay của chị N. hơn 65 triệu đồng. Tổng cộng, Nhàn đã chiếm đoạt của chị này khoảng 250 triệu đồng và hơn 400kg sầu riêng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Nhàn sử dụng để tiêu xài và trả nợ.

Ngày 31/10/2025, Nhàn sử dụng tài khoản Zalo "Trần Quốc Tuấn"nhắn cho chị N. nói rằng Nhàn bị tai nạn, sau đó chặn liên lạc.

Biết bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo và cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan.