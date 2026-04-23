Một phụ nữ bất tỉnh và tử vong sau khi người đàn ông đi ra từ nhà nạn nhân

Chiều 23/4, lãnh đạo UBND phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong, nghi bị sát hại. Nạn nhân được xác định là bà T.T.T., trú tại tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc (Ảnh: Tiến Thành).

Theo vị lãnh đạo, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn nghe tiếng ồn ào, cãi vã tại nhà bà T.. Tiếp đó, người dân nhìn thấy một người đàn ông từ nhà bà T. chạy ra ngoài.

Những người tại hiện trường vào nhà kiểm tra phát hiện bà T. nằm ở phòng khách, bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương, chảy máu. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà T. không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định nghi phạm gây án mạng là N.V.D. (SN 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn). Đến 16h ngày 23/4, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm D..