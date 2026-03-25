Một người dân suýt mất tiền oan vì chiêu lừa "trúng thưởng 2,3 tỷ đồng"

Ngày 25/3, thông tin từ Công an xã Na Ngoi (Nghệ An), đơn vị vừa ngăn thành công một công dân sập bẫy lừa đảo qua hình thức quay số trúng thưởng online.

Trước đó sáng 23/3, anh L.B.N. (SN 1988, trú tại bản Nậm Khiên 1, xã Na Ngoi) mua 60 vé cào trong một phiên livestream (phát trực tiếp) với giá 398.000 đồng. Chủ phiên livestream thông báo số vé cào anh N. mua trúng thưởng 2,3 tỷ đồng, để nhận thưởng phải đóng phí 25 triệu đồng.

Thiếu tá Cự Bá Cở, Phó trưởng Công an xã Na Ngoi, hỗ trợ anh N. (Ảnh: Công an xã Na Ngoi).

Người này liên tục thúc giục anh N. đóng tiền để hoàn tất hồ sơ, thủ tục nhận thưởng. Điều này khiến anh N. nghi ngờ nên quyết định đến công an nhờ hỗ trợ, xác thực về việc trúng thưởng.

Sau khi kiểm tra thông tin, Công an xã Na Ngoi xác định đây là bẫy do bọn lừa đảo giăng ra nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Cán bộ công an giải thích, hướng dẫn anh N. dừng tất cả hoạt động giao dịch, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng sang tài khoản khác để đảm bảo an toàn.

Công an xã Na Ngoi hướng dẫn người dân nhận biết, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tương tự, đồng thời thu thập video, hình ảnh có liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý về sau.