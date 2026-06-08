Mở lại phiên xét xử cựu chủ tịch phường ở Hà Nội nhận tiền làm ngơ sai phạm

Theo dự kiến, ngày 10/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai cũ), cùng 5 cựu cán bộ trong vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vụ án nhiều lần phải hoãn xét xử hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi của các chủ công trình có dấu hiệu phạm tội Đưa hối lộ, đồng thời xác minh vai trò của Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà, bị cho là có dấu hiệu của tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, ngoài Đặng Thanh Tùng, các bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì), Trần Văn Quân (cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai), Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó) và Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mở hồi tháng 4 (Ảnh: Huệ Nguyễn).

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết rõ nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn phường Thanh Trì nhưng vẫn nhận tiền để tạo điều kiện cho các vi phạm tồn tại, qua đó cùng nhau hưởng lợi bất chính.

Quá trình điều tra, Đặng Thanh Tùng khai đã giao cho Trần Văn Quân phụ trách địa bàn, nhận tiền "cảm ơn" để làm ngơ cho các công trình xây dựng không phép, sai phép.

Quân được giao quản lý nguồn tiền này và chủ động phân chia cho những người liên quan.

Trong vụ án, Trần Văn Quân bị cáo buộc tham gia nhận hối lộ tổng cộng 900 triệu đồng; Nguyễn Vũ Diêm nhận 820 triệu đồng; Đặng Thanh Tùng nhận 650 triệu đồng; Vũ Cát Sự nhận 370 triệu đồng; Bùi Thanh Nhã nhận 350 triệu đồng và Lê Thanh Thủy nhận 250 triệu đồng.

Nhiều bị cáo và gia đình đã nộp lại một phần số tiền bị cáo buộc hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án.